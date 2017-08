Ladies Bingo in dorpshuis Glimmen 30 september

Nieuws:

Door: Redactie

Presentator en showmaster Peter Alberts heeft het initiatief genomen om een Ladies Bingo ‘met fraaie prijzen’ te organiseren in Glimmen. Hij doet dit volgens een beproefde formule, die in Oosterhaar al succesvol bleek.

De avond voor vrouwen vindt plaats op zaterdag 30 september vanaf 20.00 uur. Toegang is gratis, de bingokaarten kosten 1,00 per stuk. Presentatie is in handen van Peter Alberts. Muziek wordt verzorgd door Sebastiaan Alberts en live-zang door Michelle Bazuin.

Aanmelden graag aan Monique Spier 06-21871312 of Linda Talens 06-10151525.