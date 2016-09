Ladies Bingo in Oosterhaar

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 1 oktober organiseert Buurtvereniging Ons Belang een Ladies Bingo. Een gezellige bingoavond voor en door dames. Hier speelt u niet voor de bekende prijzen maar stuk voor stuk mooie en lekkere cadeau`s.

Tijdens deze bingo avond speelt men acht rondes, een bingoboekje kost 10 euro. De hoofdronde zal apart worden verkocht á 1 euro per stuk. Een welkomstdrankje inbegrepen. Lid zijn van de Buurtvereniging is niet nodig.

Let op: Opgave is verplicht voor deze avond. Opgave kan bij Ijbelina de Jong of Hilda Mulder

Opgave via: activiteitenonsbelang@hotmail.com of 06-42718447(Hilda)of 06-54328806(Ijbelina) !VOL=VOL!