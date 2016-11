Lammie Schuiling (PvdA): Dit is kaalslag zonder visie

Nieuws:

Door: Redactie

Lammie Schuiling (PvdA) begon haar analyse van de begroting met een verslag van een gesprekje dat zij afgelopen vrijdag op de markt had. Een inwoner die claimde dat diens vader Haren mede had opgebouwd vroeg zich af of de PvdA zou meewerken aan kaalslag.

Schuiling zei dat ze er even stil van werd. Vandaag was die stilte voorbij, want ze oordeelde hard over de begrotingsplannen, die volgens haar kaalslag inhouden voor voorzieningen. “Deze begroting gooit geld in de pot, niet voor de burgers, maar om haar zelfstandigheid te financieren”. Ze somde een rij voorzieningen op, zoals dagbesteding voor dementeren en ouderenvervoer. Maar ook korting op griffiekosten, zeg maar de kosten voor het organiseren van de lokale democratie.

Per saldo meent Schuiling (foto) dat dit college geen begroting heeft gemaakt voor de burgers van Haren, maar voor het financieren van de droom der zelfstandigheid. Kaalslag zonder visie, waren haar laatste woorden.