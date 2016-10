Levert bezuinigen op zwembad geld op of kost het geld?

Nieuws:

Door: Redactie

Spannende tijden. Zoals te verwachten maakt de voorgenomen bezuiniging op het zwembad in Haren (138.000 subsidie per jaar wordt geschrapt per 2018) de emoties los. Zwemwater wordt kennelijk door veel mensen gezien als een voorziening die de leefbaarheid bevordert. En zo’n voorziening behoort door de gemeenschap te worden bekostigd. Anderen vinden dat een zwembad een ‘bedrijf’ is zoals alle andere. Voor beide is wat te zeggen. Maar nu wordt het interessant: levert de bezuiniging Haren wel wat op tot 2020? Even rekenen.

Haren ontvangt per jaar 5000 euro huur voor het gebouw.

Haren ontvangt per jaar 90.000 rente en aflossing voor de geldlening van 700.000 uit 2014. er staat nu nog ongeveer 600.000 euro ‘open’.

Haren betaalt per jaar 138.000 subsidie. Die staat nu ter discussie. Haren wil in 2018, 2019 en 2020 totaal dus 414.000 euro besparen op de kosten aan het zwemwater.

Maar nu wordt het riskant: als men het infuus van deze subsidie lostrekt zou de stichting wel eens failliet kunnen gaan. Want op een begroting van ruim 400.000 per jaar is 138.000 substantieel. Bij een failliete stichting komt geen geld meer binnen en zal de nog openstaande geldlening (600.000 nu nog) niet meer kunnen worden geïncasseerd. Tel daarbij op dat er geen huur meer kan worden betaald. Tezamen is dat tot 2020 een ‘schadepost’ van 615.000 euro (schatting).

Tot 2020 bezuinigen 414.000, tot 2020 als gevolg daarvan een aderlating van 615.000 euro. Dat levert dus in 2020 geen besparing van 414.000 euro op, maar een tegenvaller van 200.000 euro. Dit zou het wrange gevolg kunnen zijn van de opmerkelijke constructie waar de gemeenteraad van Haren in 2013 heeft gekozen: Lenen van 700.000 aan het zwembad en tegelijk de exploitatie afhankelijk maken van een jaarlijkse subsidie van 138.000 euro. Gevolg: als de subsidie vervalt, loopt terugbetaling van de lening gevaar. Destijds zag wethouder Theo Sieling dit niet zitten, maar de raad was unaniem vóór.



Piter Bakker, drijvende kracht achter de stichting SEZS hoopt dat de bevolking van Haren zich zal laten horen en hij zal de politieke partijen zijn grote zorgen meedelen.