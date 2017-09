Lezing over Kleist, Kafka en Coetzee 12 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Op 12 oktober starten de Drie Schakels Loge no 7, onderdeel van de Independant Order of Odd Fellows, een nieuw initiatief, een Filosofisch Café.

De spreker op die avond zal zijn Dr. Thijs Lijster (RUG).

Het onderwerp van deze zeer boeiende lezing is ‘‘Kleist, Kafka en Coetzee over de ‘uitzonderingstoestand’’. Een onderwerp dat ons allen aangaat en in deze tijd van o.a. immigratie zeer actueel is. Heinrich von Kleist, Franz Kafka en J.M. Coetzee schreven alle drie indringende portretten van bannelingen, vluchtelingen en outcasts. In deze lezing reflecteert Lijster aan de hand van hun werken, en dat van de filosofen Hannah Arendt en Giorgio Agamben, op de ‘uitzonderingstoestand’, een situatie waarin je buiten de wet wordt geplaatst, maar er daardoor juist volledig door wordt gedetermineerd. Tegen de achtergrond van de migratiecrisis en de surveillance society wint hun werk aan actualiteit en urgentie.

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schreef samen met Jan Sietsma Onder filosofen (Klement 2005), en was medesamensteller van De Nieuwe Duitse Filosofie (Boom 2014), De kunst van kritiek: Adorno in context (Octavo 2015) en Spaces for Criticism. Shifts in Contemporary Art Discourses (Valiz 2015). Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften als De Groene Amsterdammer, Filosofie Magazine en Metropolis M. In maart 2016 verschijnt zijn nieuwe essaybundel, getiteld De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (Bezige Bij).

De lezing is toegankelijk voor leden en niet-leden. Men vraagt een toegangsprijs van € 5,- (inclusief een kopje koffie), welke te betalen is bij binnenkomst.

Gelieve zich op te geven via de volgende e-mail adressen:

Alfred Jeronimus jeronimussuer@hotmail.com

Kees Koster keeskoster01@gmail.com

De lezing wordt gehouden in het Odd Fellowhuis aan de W.A. Scholtenstraat 21, 9711 XB Groningen (tel. 050-3121508, alleen ’s avonds) en begint om 20.00u.

Parkeergelegenheid is er o.a. in de parkeergarages van het UMCG.