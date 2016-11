Lezing over kloosters en geweld op 13 december

Nieuws:

Op uitnodiging van bezoekerscentrum Klooster Yesse komt prof. Dr. Hans Mol opnieuw naar Haren.

Op dinsdag 13 december spreekt hij in de Harense Bibliotheek over “Kloosters en geweld”. Historicus Hans Mol is kloosterdeskundige en als zodanig onder meer verbonden aan de Universiteit Leiden en de Fryske Akademie. Vorig jaar sprak hij over de leefwijze in de noordelijke kloosters, nu richt hij zich op het geweld, waarmee kloosters in de middeleeuwen met enige regelmaat te maken hadden. Daar wisten ze in Yesse destijds ook over mee te praten. Met enige regelmaat trokken krijgsheren met hun manschappen het klooster binnen om zich daar voor korte tijd te legeren. Aan het begin van de zestiende eeuw legden de manschappen van graaf Edzard van Oost-Friesland bij De Punt in Glimmen de schans Weerdenbras aan. Voor de inrichting gebruikten ze de complete inventaris van het Klooster Yesse. En nee, ze brachten het na gebruik niet terug.

Het bezoekerscentrum organiseert de lezing samen met de Culturele Raad Haren. Wie de lezing wil bijwonen, dient te reserveren via geboektinharen@gmail.com. De entree bedraagt € 6,00. De aanmeldtermijn sluit op 10 december.