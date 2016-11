Nieuws:

Door: Redactie

Psycholoog Wendy van Mieghem verzorgt vrijdag 9 december om 19.30 uur een interactieve lezing over omgaan met pijn in Boekhandel Boomker in Haren.

Instinctief ben je geneigd om je vanuit pijn terug te trekken. Het verdragen van pijn vraagt veel energie en isoleert. Tijdens de interactieve lezing Omgaan met pijn gaat psycholoog Wendy van Mieghem in op de vraag: “Hoe kun je op een ontspannen manier omgaan met emotionele en lichamelijke pijn?” De inhoud van de lezing sluit aan bij het boek De wijsheid achter emotie en gevoel dat Van Mieghem onlangs uitbracht. Het boek is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Boomker in Haren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de lezing. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld. Dit kan per mail via info@wendyvanmieghem.nl of bij Boekhandel Boomker (tel. 050-5344013). Na afloop van de lezing is het mogelijk om Van Mieghem’s boek De wijsheid achter emotie en gevoel te laten signeren. Meer informatie over het boek en de lezing is te vinden op de website bewustleven.eu