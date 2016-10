Lezing: waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?

Nieuws:

Door: Redactie

Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert de Doopsgezinde gemeente Haren opnieuw een ‘Open Avond’. Prof. Dr. Hans Renner zal dan een referaat houden over: ‘Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?’

De spreker vraagt zich af waarom Nederlanders zo weinig op hebben met geschiedenis. Het verschijnsel vaderlandsliefde en patriotisme is hen vreemd. Hij vraagt zich af waar deze houding vandaan komt. Prof. Renner was tot zijn emeritaat hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Groningen met als specialiteit de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa.

Hij geeft cursussen en lezingen in het hele land, onder andere ook bij de HOVO in Groningen. De toegang is gratis. De avond begint om 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Haren, Nieuwe Stationsweg 1.