Lijsttrekker Henk Krol (50Plus) steunt Harense wens zelfstandigheid – lees meer…

Door: Redactie

Op 6 maart heeft Henk Krol, lijsttrekker van 50Plus, een onderhoud met wethouder Mariska Sloot van de gemeente Haren. Hij zal zich door Sloot laten bijpraten over de perikelen rond de herindeling Haren, Groningen en Ten Boer.

De lijsttrekker heeft zich verdiept in het dossier Haren en stelt zich nu op het standpunt dat Haren geen fusie moet worden opgedrongen.

Nu Krol tegen herindeling is, wordt zijn stem in de Tweede Kamer na de verkiezingen voor de gemeente Haren van belang, omdat de nieuwe Kamer daarna zal beslissen of Haren al dan niet moet herindelen.