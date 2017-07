Lokale radio week van 15 juli- lees meer…

Door: Redactie

Zaterdag 15 juli 2017.

Weekend Radio Magazine, 09.00 – 12.00 uur.

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.

09.00 – Artiest van de week (Linda Ronstadt) en berichten.

09.30 – Boekenrubriek i.s.m. Ilona Duits (Boomker Boeken).

10.00 – Komt fietssnelweg langs Haren. Te gast Fleur Gräper-van Koolwijk (D 66), gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Groningen.

10.30 – Meteo Aduard en D66 afdeling Haren treft voorbereidingen voor zelfstandig Haren bij gemeenteraadsverkiezingen 2018, gast Beo Dusink (voorz D66 afd. Haren).

11.00 – “Kopland een voorstelling als een gedicht”, dit weekend in Quintusbos.

11.30 – agendaberichten en vanmiddag in Haren Doet.

Om half 10, half 11 en half 12 het Harens Nieuws Overzicht. Kijk ook op onze Facebook pagina!!!

Spreekuur, 12.00 – 13.00 uur.

Programma over gezondheid en zorg, met Bert Heikens. Onderwerpen deze keer: Stress door de Mirena-spiraal? Interview met gynaecoloog Jorien Helder (Martiniziekenhuis).

Sportcardioloog Jan Posma reageert op de situatie rondom Ajax voetballer Nouri. En hij heeft opzienbarend nieuws van het Martiniziekenhuis voor alle patienten!

Non Stop 50’s en 60’s, 13.00 – 14.00 uur.

Een greep uit de muziek van twee bijzondere decennia in de popmuziek. Samenstelling: Meini Rikkert.

Non-Stop Gold, 14.00 – 15.00 uur.

Vooral 60’s, 70’s en 80’s muziek. Aangevuld met oude authentieke reclamespot. Verder een eerder jinglepakket van Haren FM. Ook zijn de stemmen van voormalige zeezender DJ’s Marc Jacobs (Rob van Dam) en Ferry Maat te horen. Productie en samenstelling Creative Media Recordings – Groningen.

Haren Doet, 15.00 – 18.00 uur.

Nieuws, achtergronden, lokale sportuitslagen en agenda op de zaterdagmiddag. Alles omlijst met muziek. Verder het Harens Nieuws Overzicht en berichten. Vandaag onder meer:

– Invloed sociale media op jongeren, gast Judith Brekhof (Torion).

– Hoe gaat het met de schaapskudde in Haren, we bellen met schaapherder Nico Buitenkamp.

– Band Papa Di Grazzi optreden in Paviljoen de Bloemert.

– HSV sluit succesvol seizoen af met turnkampioenen.

– Bescherming tegen de zon, heel belangrijk. Gast: Liesbeth Kerkhoven, Huidspecialist & visagist bij Beautysalon Hem en Haar

– Uitje van de week

– Rubriek “Vaste gast…..”.

Zondag 16 juli 2017.

Religieuze uitzendingen, 09.00 – 12.00 uur.

Elke zondagmorgen gewijde muziek en een kerkdienstuitzending.

U hoort vandaag de kerkdienst vanuit de Hoeksteen a/d P. Wieringaweg in Haren. Voorganger ds. R. Venderbos, Kampen. Lezing: Johannes 5: 1-18. Thema: Wil je echt léven…?! Aanvang 10.00 uur.

Hoorspel op Haren FM, 12.00 – 13.00 uur.

Een hoorspel afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publiek omroep.

We zenden uit: Sprong in het heelal / Het Marsmysterie. Meer info op: http://www.hoorspelen.eu/Hoorspelen/Plus/Spronginhetheelal.htm

Muziek Op Zondag, 13.00 – 16.00 uur.

Het ultieme zondagmiddaggevoel krijg je met dit programma vol klassieke muziek.

Presentatie en samenstelling Jan Kooistra.

Toezeboudel, 16.00 – 17.00 uur.

Een uurtje streektaal voor bij de thee. De voertaal en muziek in het programma is hoofdzakelijk Gronings. Voorbij komt: “Snipsnapsnoaren”. Dit is een verhaal of anekdote en wordt (meestal) door de schrijver zelf voorgelezen. Regelmatige gasten zijn Henk Puister en Tineke Boersema. Eens in de maand de familie Spiekstroa, geschreven en voorgedragen door Spiekstroa zelf. Regelmatig zijn er gasten die een link hebben met de streektaal.

Presentatie en samenstelling: Gerard Lunshof.

Donderdag 20 juli 2017.

Flexwerk uitz. Rockradio, 20.00 – 22.00 uur.

Radioshow met veel rock muziek uit de afgelopen decennia. Presentatie en samenstelling Michiel Westerdijk

Vrijdag 21 juli 2017.

Echt Erik, 19.00 – 21.00 uur.

Regio- en indiemuziek, het platform van de Noord Nederlandse popmuziek.

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma’s hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod en elk uur een NOS-Journaal.

Regionieuws van Radio Noord.

Van maandag t/m vrijdag is regionaal nieuws te beluisteren op Haren FM. Tussen 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur hoort u de nieuwsuitzendingen van Radio Noord.

