Lokale radio in de week van 24 december

Door: Redactie

Zaterdag 24 december 2016.

Weekend Radio Magazine, 09.00 – 12.00 uur.



Bij de foto: Radiomaker Bert Heikens, speciale uitzending om 12.00 uur. Zie onder.

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.

09.00 – Artiest van de week (Greg Lake) en Harens Dictee, gast Trees Roose.

09.30 – Geschiedenis van Haren, door Alex Gerritsen .

10.00 – Bijpraten met wethouder Michiel Verbeek.

10.30 – Weer met Meteo Aduard en .

11.00 – Edwin Bijl reist als missie voor life naar Nepal.

11.30 – Sherman tank in bodem tuin van Roberth Bart bij Paterswoldse Meer.

Om half 10, half 11 en half 12 het Harens Nieuws Overzicht. Kijk ook op onze Facebook pagina!!!

Recept Met Muziek, 12.00 – 14.00 uur.

Programma met medische berichtjes en onderwerpen. Kerstspecial van 12-14u met gasten vh afgelopen jaar: sportcardioloog Jan Posma geeft oa advies over alcoholgebruik tijdens de Kerst. Verder te gast fysiotherapeut Edwin Keijzer, Cor Uildriks, Wia Buze, leefstijlcoach Serge Smits en Bert Haandrikman van NPO Radio2! Samenstelling en presentatie: Bert Heikens. Kijk ook op onze Facebookpagina.

Winterse 50, 14.00 – 18.00 uur.

De lijst met grootste kersthits allertijden. Luisteraars van 150 lokale omroepen in Nederland en België brachten ruim 100.000 stemmen uit. Elk uur verschillende presentatieduo’s.

Is er dit jaar een nieuwe nummer 1??

Zondag 25 december 2016, 1 e Kerstdag.

Religieuze uitzendingen 09.00 – 12.00 uur.

Elke zondagmorgen gewijde muziek en een kerkdienstuitzending.

U hoort vandaag de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk a/d Sterremuurweg in Haren. Voorganger . Aanvang 09.30 uur.

Hoorspel op Haren FM, 12.00 – 13.00 uur.

Een hoorspel afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publiek omroep.

We zenden uit: La Boutique, AVRO 1969

Muziek Op Zondag, 13.00 – 16.00 uur.

Het ultieme zondagmiddaggevoel krijg je met dit programma vol klassieke muziek. Vandaag een speciale non-stop aflevering met veel kerstmuziek. Samenstelling Jan Kooistra.

Toezeboudel, 16.00 – 17.00 uur.

Een uurtje streektaal voor bij de thee. De voertaal en muziek in het programma is hoofdzakelijk Gronings. Voorbij komt: “Snipsnapsnoaren”. Dit is een verhaal of anekdote en wordt (meestal) door de schrijver zelf voorgelezen. Regelmatige gasten zijn Henk Puister en Tineke Boersema. Eens in de maand de familie Spiekstroa, geschreven en voorgedragen door Spiekstroa zelf. Regelmatig zijn er gasten die een link hebben met de streektaal.

Presentatie en samenstelling: Gerard Lunshof.

Maandag 26 december 2016, 2 e Kerstdag.

Top 2000 Gorechtkerk, 14.00 – 16.00 uur.

De mooiste liedjes uit de TOP 2000 die een verbinding leggen tussen geloof en dagelijks leven. De nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. In de Gorechtkerk vrije inloop, Haren FM zendt het rechtstreeks uit. Presentatie Siard Heidanus

Donderdag 29 december 2016.

Flexwerk – AlbumTracks, 20.00 – 22.00 uur.

Uitzendkracht Willem Prins draait LP muziek uit vooral de seventies van de vorige eeuw. Daarin een hoog gehalte aan minsten 7 minuten lang.

Vrijdag 30 december 2016.

Echt Erik, 19.00 – 22.00 uur.

EchtErik is hét platform van de Noord Nederlandse popmuziek met elke week een liveband in de studio, het eigenwijze subjectieve hitlijstje “de 7e hemel” en nieuwe releases in de”Buttplug”. Presentatie: Erik Glazenburg en Berry Stel

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma’s hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod en elk uur een NOS-Journaal.

Regionieuws van Radio Noord.

Van maandag t/m vrijdag is regionaal nieuws te beluisteren op Haren FM. Tussen 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur hoort u de nieuwsuitzendingen van Radio Noord.

