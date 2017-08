Lokale radio in de week van 26 augustus

Door: Redactie

Zaterdag 26 augustus 2017

Weekend Radio Magazine, 09.00 – 12.00 uur.

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek. Deze week een zomerse en muzikale aflevering van de show met o.a.:

Kenniskaravaan start voor vrijwilligers cursus BHV,

Meteo Aduard met het weer.

Zieke kastanjes in Haren dreigen te verdwijnen.

Seizoen 17/18 start 9 september met grote Kunst- en cultuurmarkt in centrum.

Verder de artiest van de week, agendaberichten en om half 10, half 11 en half 12 het Harens Nieuws Overzicht.

Non Stop 50’s en 60’s, 12.00 – 13.00 uur.

Een greep uit de muziek van twee bijzondere decennia in de popmuziek. Samenstelling: Meini Rikkert.

Non-Stop Gold, 13.00 – 14.00 uur.

Vooral 60’s, 70’s en 80’s muziek. Aangevuld met oude authentieke reclamespot. Verder een eerder jinglepakket van Haren FM. Ook zijn de stemmen van voormalige zeezender DJ’s Marc Jacobs (Rob van Dam) en Ferry Maat te horen. Productie en samenstelling Creative Media Recordings – Groningen.

Zomerse 50, 14.00 – 18.00 uur.

De favoriete zomerhits, op een rijtje gezet door de luisteraars van zo’n 150 lokale omroepen in Nederland en België.

Zondag 27 augustus 2017.

Religieuze uitzendingen, 09.00 – 12.00 uur.

Elke zondagmorgen gewijde muziek en een kerkdienstuitzending.

U hoort vandaag de kerkdienst uit De Ontmoetingskerk a/d Sterremuurweg. Aanvang: 09.30 10 uur.

Hoorspel op Haren FM, 12.00 – 13.00 uur.

Een hoorspel afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publiek omroep.

We zenden uit: Sprong in het heelal / Het Marsmysterie. Meer info op: http://www.hoorspelen.eu/Hoorspelen/Plus/Spronginhetheelal.htm

Muziek Op Zondag, 13.00 – 16.00 uur.

Het ultieme zondagmiddaggevoel krijg je met dit programma vol klassieke muziek.

Vandaag een speciale uitzending, aflevering 400

Presentatie en samenstelling Jan Kooistra.

Toezeboudel, 16.00 – 17.00 uur.

Een uurtje streektaal voor bij de thee. De voertaal en muziek in het programma is hoofdzakelijk Gronings. Voorbij komt: “Snipsnapsnoaren”. Dit is een verhaal of anekdote en wordt (meestal) door de schrijver zelf voorgelezen. Regelmatige gasten zijn Henk Puister en Tineke Boersema. Eens in de maand de familie Spiekstroa, geschreven en voorgedragen door Spiekstroa zelf. Regelmatig zijn er gasten die een link hebben met de streektaal.

Presentatie en samenstelling: Gerard Lunshof.

Donderdag 31 augustus 2017.

Flexwerk uitz. AlbumTracks, 20.00 – 22.00 uur.

LP muziek uit voornamelijk de seventies van de vorige eeuw, met een hoog gehalte aan minstens 7 minuten lang. Presentatie en samenstelling Willem Prins.

Vrijdag 1 september 2017.

Echt Erik, 19.00 – 21.00 uur.

Regio- en indiemuziek, het platform van de Noord Nederlandse popmuziek.

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma’s hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod en elk uur een NOS-Journaal.

Regionieuws van Radio Noord.

Van maandag t/m vrijdag is regionaal nieuws te beluisteren op Haren FM. Tussen 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur hoort u de nieuwsuitzendingen van Radio Noord.

