Lokale radio in de week van 9 september

Door: Redactie

Zaterdag 9 september 2017

Weekend Radio Magazine, 09.00 – 12.00 uur.

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek. Deze week o.a.:

09.30 uur. Boekenrubriek met Ilona Duits (Boomker Boeken) aandacht voor prachtig boek rond schilderes Svetlana Tartakovska.

10.00 uur. Reportage Kunst- en cultuurmarkt.

10.30 uur. Weer door Meteo Aduard en Paul van Weringh, over einde gedrukte versie Harense Toestanden en hoe nu verder met de lokale nieuwsvoorziening.

11.00 uur. Reportage Kunst- en cultuurmarkt.

11.30 uur. Proefles Tai Chi Chuan in Hortus, studiogast Stefan Diderich.

Verder de artiest van de week, agendaberichten en om half 10, half 11 en half 12 het Harens Nieuws Overzicht.

Spreekuur, 12.00 –13.00 uur.

Radioprogramma over gezondheid en zorg, met informatie en muziek. Vaste gasten: Jan Posma, cardioloog, Edwin Keijzer, fysiotherapeut en Cor Uildriks, huisartsenchauffeur. Samenstelling en presentatie: Bert Heikens (huisarts in Haren).

Non Stop 50’s en 60’s, 13.00 – 14.00 uur.

Een greep uit de muziek van twee bijzondere decennia in de popmuziek. Samenstelling: Meini Rikkert.

Non-Stop Gold, 14.00 – 15.00 uur.

Vooral 60’s, 70’s en 80’s muziek. Aangevuld met oude authentieke reclamespot. Verder een eerder jinglepakket van Haren FM. Ook zijn de stemmen van voormalige zeezender DJ’s Marc Jacobs (Rob van Dam) en Ferry Maat te horen. Productie en samenstelling Creative Media Recordings – Groningen.

Haren Doet, 15.00 – 18.00 uur.

Nieuws, achtergronden, lokale sportuitslagen en agenda op de zaterdagmiddag. Alles omlijst met muziek. Verder het Harens Nieuws Overzicht en berichten. Vandaag onder meer:

– Airport Nightrun op Airport Eelde.

– Dick Jager stopt als voorz. van VV Gorecht

– Kunst- en cultuurmarkt in centrum.

Zondag 10 september 2017.

Religieuze uitzendingen, 09.00 – 12.00 uur.

Elke zondagmorgen gewijde muziek en een kerkdienstuitzending.

U hoort vandaag de kerkdienst uit De Dorpskerk a/d Rijkkstraatweg. Voorganger ds. R.Oosterdijk. Aanvang: 10.00 uur.

Hoorspel op Haren FM, 12.00 – 13.00 uur.

Een hoorspel afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publiek omroep.

We zenden uit: Sprong in het heelal / Het Marsmysterie. Meer info op: http://www.hoorspelen.eu/Hoorspelen/Plus/Spronginhetheelal.htm

Muziek Op Zondag, 13.00 – 16.00 uur.

Het ultieme zondagmiddaggevoel krijg je met dit programma vol klassieke muziek.

Vandaag een speciale uitzending, aflevering 400

Presentatie en samenstelling Jan Kooistra.

Toezeboudel, 16.00 – 17.00 uur.

Een uurtje streektaal voor bij de thee. De voertaal en muziek in het programma is hoofdzakelijk Gronings. Voorbij komt: “Snipsnapsnoaren”. Dit is een verhaal of anekdote en wordt (meestal) door de schrijver zelf voorgelezen. Regelmatige gasten zijn Henk Puister en Tineke Boersema. Eens in de maand de familie Spiekstroa, geschreven en voorgedragen door Spiekstroa zelf. Regelmatig zijn er gasten die een link hebben met de streektaal.

Presentatie en samenstelling: Gerard Lunshof.

Donderdag 14 september 2017.

Flexwerk uitz. Hitbox, 20.00 – 21.00 uur.

Heleanne en Jolien draaien alleen nr 1 hits uit de 80’s, 90’s, 00’s en 10’s.

Flexwerk uitz. New Music Check, 21.00 22.00 uur.

K van der Laan draait selectie uit de hits die nog gaan komen

Vrijdag 15 september 2017.

Echt Erik, 19.00 – 21.00 uur.

Regio- en indiemuziek, het platform van de Noord Nederlandse popmuziek.

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma’s hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod en elk uur een NOS-Journaal.

Regionieuws van Radio Noord.

Van maandag t/m vrijdag is regionaal nieuws te beluisteren op Haren FM. Tussen 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur hoort u de nieuwsuitzendingen van Radio Noord.

