Lokale radio deze week – lees meer…

Door: Redactie

Haren FM programmering komende week.

Zaterdag 08 oktober 2016.

Weekend Radio Magazine, 09.00 – 12.00 uur.

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.

09.00 – Artiest van de week (Vreemde Kostgangers) en kinderboekenweek In Haren, Ilona Duits van Boomker Boeken introduceert Harense schrijfster Corien Oranje.

09.30 – Muziek en berichten

10.00 – Muziek en berichten.

10.30 – Meteo Aduard met het weer en PVDA Haren houdt bijeenkomst over herindeling en vragen aan college over schoolverzuim in Haren, gast fractievoorz. Ton Sprenger

11.00 – Fruit- en bomenveiling bij Outstanding in Glimmen.

11.30 – Dag van de Harener geschiedenis en vanmiddag in Haren Doet.

Om half 10, half 11 en half 12 het Harens Nieuws Overzicht. Kijk ook op onze Facebook pagina!!!

Recept Met Muziek, 12.00 – 13.00 uur.

Programma met medische berichtjes en onderwerpen. Kijk ook op onze Facebookpagina.

Non-stop 50’s en 60’s muziek, 13.00 – 14.00 uur.

Een greep uit de muziek van twee bijzondere decennia in de popmuziek.

Non-Stop Gold, 14.00 – 15.00 uur.

Vooral 60’s, 70’s en 80’s muziek. Aangevuld met oude authentieke reclamespot. Verder een eerder jinglepakket van Haren FM. Ook de stem van voormalige zeezender DJ Marc Jacobs (Rob van Dam) is te horen. Productie en samenstelling Creative Media Recordings – Groningen.

Haren Doet, 15.00 – 18.00 uur.

Nieuws, achtergronden, lokale sportuitslagen en agenda op de zaterdagmiddag. Alles omlijst met muziek. Verder het Harens Nieuws Overzicht en berichten. Vandaag onder meer:

Voetbalvelden in Haren ook ziekteverwekkend. Toelichting door wethouder sportzaken Mariska Sloot

Uitje van de week.

4mijl4you, bewoners Borgheerd ook dit jaar weer van de partij.

We zijn ook te vinden op de sociale media.

Zondag 09 oktober 2016.

Religieuze uitzendingen 09.00 – 12.00 uur.

Elke zondagmorgen gewijde muziek en een kerkdienstuitzending.

U hoort vandaag de kerkdienst vanuit de Dorpskerk a/d Rijksstraatweg in Haren. Voorganger Dr. Oosting (Oudega). Aanvang 10.00 uur.

Hoorspel op Haren FM, 12.00 – 13.00 uur.

Een hoorspel afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publiek omroep.

We zenden uit Koerier van de tsaar

http://www.hoorspelen.eu/Hoorspelen/HoorspelM/MichaelStrogoff.htm

Muziek Op Zondag, 13.00 – 16.00 uur.

Het ultieme zondagmiddaggevoel krijg je met dit programma vol klassieke muziek.

Toezeboudel, 16.00 – 17.00 uur.

Een uurtje streektaal voor bij de thee. De voertaal en muziek in het programma is hoofdzakelijk Gronings. Voorbij komt: “Snipsnapsnoaren”. Dit is een verhaal of anekdote en wordt (meestal) door de schrijver zelf voorgelezen. Regelmatige gasten zijn Henk Puister en Tineke Boersema. Eens in de maand de familie Spiekstroa, geschreven en voorgedragen door Spiekstroa zelf. Regelmatig zijn er gasten die een link hebben met de streektaal.

Presentatie en samenstelling: Gerard Lunshof.

Donderdag 13 oktober 2016.

20.00 – 21.00 uur.

De HitBox.

Heleanne en Jolien draaien alleen nummer 1 hits uit de 80’s, 90’s en 00’s. Wij zijn ook te vinden op http://www.facebook.com/hitboxharenfm en e-mail: hitbox@haren.fm.

21.00 – 22.00 uur

De New Music Check

Kevin van der Laan doet een speurtocht naar opvallende nieuwe releases

Vrijdag 14 oktober 2016.

Echt Erik, 19.00 – 21.00 uur.

EchtErik is hét platform van de Noord Nederlandse popmuziek met elke week een liveband in de studio, het eigenwijze subjectieve hitlijstje “de 7e hemel” en nieuwe releases in de”Buttplug”. Presentatie: Erik Glazenburg en Berry Stel

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma’s hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod en elk uur een NOS-Journaal.

Regionieuws van Radio Noord.

Van maandag t/m vrijdag is regionaal nieuws te beluisteren op Haren FM. Tussen 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur hoort u de nieuwsuitzendingen van Radio Noord.

Vrijwilligers: nieuwe vrijwilligers kunnen zo aan de slag!!! We zijn op zoek naar redactieleden voor onze informatieve uitzendingen, nieuwslezers, acquisiteurs en technici. Reacties op: info@haren.fm

Ons adres:

Post- en bezoekadres is: Hortuslaan 1, 9751 BE Haren.

Reactietelefoon Haren FM 050 – 53 50 220.

Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm