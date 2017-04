Lomp of lomp? Waterhuizerweg Haren.

Door: Redactie

De Waterhuizerweg is geen sluiproute, zo vindt de gemeente Haren. Daarom is er ter hoogte van de Ruigelaan een paaltje in de weg gezet, zodat alleen tweewielers deze weg naar Waterhuizen kunnen vervolgen.

Nu blijkt dat automobilisten (of is het er maar één?) eigen regels opstellen en keer op keer de wegversmalling onklaar maken. De gemeente heeft nu extra paaltjes in de berm gezet om lomp gedrag te vermijden. Zou het nu helpen?