Lomp gedrag: wielrenner van fiets getrokken in Haren – lees meer…

Door: Redactie

Gisteren, donderdagmiddag, vond een merkwaardig incident plaats op de Rijksstraatweg in Haren. Een 66-jarige berijder van een racefiets werd ingehaald door een andere fietser, die eerder had geroepen dat hij aan de kant moest gaan. Tijdens het inhalen werd de man vastgepakt bij zijn rugzak en omver getrokken.

Het slachtoffer liep letsel op aan rug en heupen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. De dader reed door. De politie doet onderzoek.

Getuigen worden gevraagd om zich te melden. U kunt daarvoor contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bent u de dader? Wilt u dan contact opnemen met het slachtoffer, zodat de zaak kan worden uitgepraat?

Reageren kan ook via de redactie (desnoods anoniem): redactie@harendekrant.nl