Luchthaven GAE moet jonge citytrippers naar Groningen lokken

Vanaf vandaag start Marketing Groningen met een internationale citymarketingcampagne. Een Engelstalige spot laat citytrippers in onder andere Engeland, Denemarken, Zweden en Polen zien dat Groningen wel heel dichtbij is. Het spotje is onderdeel van een nazomercampagne om buitenlandse toeristen naar Groningen te trekken.

Het is niet toevallig dat de nieuwe internationale campagne start op het moment dat de luchtverbinding tussen Groningen en Kopenhagen werd geopend. De campagne is gericht op de inwoners van de stedelijke gebieden die een directe lijnverbinding met Groningen Airport Eelde hebben. Naast Kopenhagen liggen Londen en Gdańsk ook op ongeveer een uur vliegen van Groningen.

In one hour you could be here

Een compilatie van highlights laat Groningen in 30 seconden zien. Zo komen onder andere het Groninger Museum, het station, de markt, winkelen, fietsen, eten en drinken en overnachten in beeld. De nadruk ligt op het feit dat je vanuit Londen, Kopenhagen, Malmö en Gdańsk in ongeveer een uur vliegen in Groningen kunt zijn voor een bruisende citytrip. De spot richt zich hiermee op jonge stedelijke bezoekers, een doelgroep die graag nieuwe bestemmingen wil ontdekken.

De spot is via social media (Facebook, Instagram, YouTube) in de betreffende landen te zien. Per bestemming is er een aangepaste spot. De komende maand rijden er ook bussen in Kopenhagen die verwijzen naar de speciale website visitgroningen.com. De spot zelf zal ook op deze pagina te vinden zijn.

Airport Shuttle

Afgelopen maandag landde het eerste vliegtuig van de nieuwe lijnverbinding tussen Groningen en Kopenhagen op Groningen Airport Eelde. Om de buitenlandse bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn, rijdt er sinds gisteren ook een speciale Airport Shuttlebus tussen Groninger Airport Eelde en de binnenstad aansluitend op de vertrektijden van de vluchten. De route en vertrektijden zijn te vinden op visitgroningen.com en op groningenairport.nl.