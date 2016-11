Maartenscollege 70 jaar, 11 november feest

Nieuws:

70 jaar Maartenscollege – 70 jaar betrokkenheid over grenzen heen. Sinds 1946 is het Maartenscollege sterk geworteld in Haren en omgeving. Al 70 jaar maakt het Maartens zich sterk voor onderwijs dat meer biedt dan een diploma. Zo is het vanzelfsprekend dat betrokkenheid bij mensen die het hard nodig hebben het thema is bij het verjaardagsfeest op 11 november. De betrokkenheid stopt niet bij de grenzen van Nederland.

Het Maartenscollege, de enige Fair Trade school in het Noorden, staat op haar 70ste verjaardag stil bij de situatie van vluchtelingen. Verschillende sprekers, zoals onder andere voormalig Commissaris van de Koning Max van den Berg en Nationale Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer (oud-leerling) gaan in gesprek met leerlingen en vanzelfsprekend vertellen ook vluchtelingen over eigen ervaringen. Centraal in de workshops en paneldiscussies staat de betrokkenheid bij het vluchtelingenvraagstuk en de vraag wat politiek en samenleving maar zeker ook leerlingen zelf daarbij kunnen betekenen.

Regelmatig worden leerlingen op het Maartens uitgedaagd hun grenzen te verleggen en te kijken wat er in de wereld speelt. Op 11 november wordt de Maartensdag zoals elk jaar afgesloten met de ‘Fair Table’. Bij dit feestelijke diner besteden leerlingen, ouders en medewerkers aandacht aan een goed doel in een ontwikkelingsland. Ter gelegenheid van 70 jaar Maartenscollege voeren leerlingen actie voor een project dat zij en hun docenten bezoeken in Ghana.