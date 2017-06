Mannen hoeven niet meer kaal te zijn

Door: Désirée Boerema

Ongeveer één op de drie mannen krijgt te maken met haaruitval. Ondanks het feit dat zoveel mannen hier mee te maken hebben, is het onderwerp nog steeds een groot taboe. Mannen die te maken hebben met haarverlies, krijgen te maken met verminderd zelfvertrouwen en zelfs psychische problemen. Ze durven zelden over hun problemen te praten. Met het ‘Hair Event for Men’ op zaterdag 17 en zondag 18 juni wil haarwerkspecialist Frans Koopal Haarwerken het taboe doorbreken. Want er zijn oplossingen voor haarverlies, die niet van echt te onderscheiden zijn.

Dilemma van kaal zijn



In de tijd dat kaal zijn als heel gewoon beschouwd wordt, is het toch voor veel mannen een dilemma om kaal door het leven te gaan. Layla Koopal, van Frans Koopal Haarwerken: “Kaal zijn betekent vaak dat men ouder geschat wordt, de kans op voorhoofdsholte ontsteking en beschadigingen van de schedel wordt vergroot. Daarnaast ontstaat er vaak, vooral wanneer op jonge leeftijd de haargrens terugneemt, onzichtbaar verdriet.” De vraag of er iets aan gedaan kan worden is een keuze. Toch blijken veel mannen zich te schamen en de stap niet te durven zetten.

Schroom overwinnen



Pieter (32) kan hier alles over vertellen. Hij was 24 toen hij naar eigen zeggen ‘te vroeg kaal werd’. Pieter: “Toen ik door kreeg dat ik al kaal werd, begon ik meer onzeker te voelen. Vrienden om me heen hadden nergens last van en grapte regelmatig over mijn terugtrekkende haargrens en kale kruin. Ik lachte het weg maar het raakte me natuurlijk wel. Het maakte me onzeker. Toen de zoveelste me meldde dat ik ‘ook al kaal werd’, alsof ik dat zelf niet had geconstateerd, ging bij mij de knop om en besloot te gaan zoeken naar een oplossing.”

Gevoel van schaamte



“Omdat er zo’n taboe ligt op het dragen van een haaraanvulling, durven mannen zich niet tot zelden te uiten over de wens om wat aan kaalheid te doen” geeft Layla aan. Pieter bevestigd dit. “In mijn vriendengroep voelde ik niet de vrijheid om het er over te hebben. Ik ben dan ook alleen naar de salon gegaan om me te laten voorlichten. Niemand wist ervan. Bij de eerste haaraanvulling voelde ik dat dit wat voor mij was. Had ik dit maar eerder gedaan, dacht ik nog. Het leek zo echt en mijn uitstraling paste weer bij mij leeftijd. Al die jaren heb ik me druk gemaakt, terwijl de oplossing eigenlijk klein was. Inmiddels draag ik nu zes jaar een haaraanvulling en wil ik echt niet meer terug.”

Taboe rondom haaraanvullingen



Pieter is één van de mannen die wél de stap gezet heeft, ondanks het taboe dat er op rust. Veel mannen durven deze stap niet te nemen. Layla: “Hierdoor weten ze eigenlijk ook niet wat alle mogelijkheden zijn, en die zijn echt geweldig. Ze zijn niet meer van echt haar te onderscheiden; niemand kan zien dat het om een haaraanvulling gaat én het voelt als echt haar. Je kunt er dan ook alles mee doen. Echt super.” Met het Hair Event for Men wil Layla mannen de mogelijkheid bieden op een laagdrempelige manier kennis te maken met de haaraanvullingen anno 2017. Meer informatie: www.franskoopal.nl.

Ter informatie: de naam van de betrokken persoon is uit privacy-doeleinden gewijzigd. Op de foto ziet u een model dat op 17 en 18 juni aanwezig zal zijn.

Tags: Frans Koopal Haarwerken