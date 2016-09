Mannen waren avondje uit bij Formido

Door: Redactie

Gisteravond kwamen ruim 150 mannen af op de ‘mannenavond’ bij Formido in Haren. De winkel was deze avond een soort overdekte markt voor mannenzaken, op het buitenterrein waren stoere activiteiten.

De herenkapper was er, opvallende Formido-missen wilden op de foto met alles wat mannelijk was en gasten konden hun zaagcapaciteiten testen. Het is maar een greep uit de activiteiten die het team van Formido had bedacht. Eerder dit jaar was er al een Ladiesnight.