Marga Kool gaat Harense fusiebelangen behartigen. Haren onder scherper toezicht.

Haren wil van geen fusie weten en draait het fusieproces letterlijk de rug toe om zich te concentreren op het behoud van de zelfstandige status. Het college liet verstek gaan bij de presentatie van het herindelingsontwerp en de gemeente zal niet meewerken aan een bestuursovereenkomst. Gedeputeerde Patrick Brouns betreurt de gang van zaken. Om Harense belangen in de aanstaande fusie tóch mee te wegen heeft de provincie gisteren oud-politicus Marga Kool (67) gevraagd om namens Haren te onderhandelen over de invulling van de fusie met Groningen en Ten Boer.

Gedeputeerde Staten hebben gisteren nóg een besluit genomen. Het lichte toezicht is opgeschaald naar zwaar toezicht. Volgens Patrick Brouns is dat het gevolg van de Harense opstelling in het fusieproces. Brouns: “Haren zit niet meer aan tafel en dan verliezen wij het zicht op financiële beslissingen. Als Haren wél aan tafel zou zitten dan kun je belangrijke financiële plannen openlijk bespreken met de nieuwe fusiepartners. Sommige besluiten kunnen namelijk doorwerken in de periode van de fusie.” Brouns noemt als voorbeeld: “Stel dat Haren nu besluit de bibliotheek af te stoten en dat vervolgens gaat doen. Het zou kunnen dat Groningen en Ten Boer de bibliotheek juist graag in stand willen houden. Je moet voorkomen dat je dan te laat bent om dit te voorkomen. Een ander voorbeeld: Misschien wil Haren nu fors investeren in een project dat over twee jaar na de fusie niet meer nodig is.” In de praktijk betekent dit dat Haren feitelijk vooraf ieder besluit met financiële gevolgen voor langere termijn moet voorleggen aan de provincie. Het woord curatele vindt wethouder Michiel Verbeek een zwaar woord, dat doet denken aan gemeenten met de artikel 12-status. Maar feit is wel dat Haren weer een stukje van haar financiële afhankelijkheid moet opgeven.