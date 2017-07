Over de melkboer die stukadoor werd…

Nieuws:

Door: Redactie

Dit jaar bestaat stukadoorsbedrijf Sikkema een halve eeuw. Nou ja, het ligt iets anders. Het is een halve eeuw geleden dat zijn vader in dit beroep begon. Zelf begon Jos in 1979 en zijn zoon Patrick treedt nu in zijn voetsporen. Inkijkje in de witte wereld van de stukadoors.

Derde generatie

De jonge Patrick Sikkema (23) had andere plannen en deed de opleiding Sport en Bewegen. Dat was toch niet helemaal zijn ‘ding’. Hij voelde ook wel voor een baan bij defensie of politie. Door een scooterongeval dat hem in 2014 overkwam, zat dat er helaas niet in. Af en toe hielp hij zijn vader mee en werd steeds enthousiaster. Hij ontdekte dat hij dit vak ook ‘in de genen’ had. “Mijn vader wil dat ik een gediplomeerd stukadoor word.” Op die voorwaarde startte hij met de opleiding en behaalde onlangs zijn basisdiploma’s. “Ik hoop dat ik over een aantal jaren het bedrijf van mijn vader voort kan zetten”, zegt hij, want dat ziet hij zitten.

Tweede generatie

Die vader is dus Jos Sikkema (54) die op zijn beurt een begin maakte in het beroep waarmee hij was opgegroeid. Hij wist waar hij aan begon: hij zag zijn vader al tientallen jaren ‘buffelen’, maar vond het een prachtig vak. Hij slaagde als de beste van Nederland voor zijn praktijkexamen en was de jongste (21) die zijn patroonsdiploma haalde. Hij ging dus werken voor ‘zijn pa’, die op dat moment samen met Derk Hendriks het bedrijf runde. Het stukadoren bleek een schot in de roos te zijn.

Eerste generatie

Tja, en dan die oprichter, Willem Sikkema (80). Die was in de jaren 60 o.a. melkboer met bakfiets in Haren, maar vond zijn werkdagen aan de korte kant. Hij zegt: “Ik was om 12.30 uur klaar en ging ’s middags nog ‘tuintjes’ onderhouden.” Na enige tijd ging werken hij bij de ijsfabriek Onnen en later als loonwerker op een dorsmachine. Uiteindelijk besloot hij zich te laten omscholen tot stukadoor. “Het vak lag me direct al goed. Ik ging in 1956 werken bij Sijbring in Glimmen totdat dit bedrijf in 1964 ophield te bestaan. Samen met Derk Hendriks ging ik toen de woningbouw in. We lieten ons in 1967 inschrijven en legden ieder 1000 gulden in! Helaas stopte Derk na 12,5 jaar vanwege gezondheidsredenen.” Vader en zoon Jos gingen toen samen verder en het bedrijf groeide uit tot 17 man.

Senior is in 1997 gestopt met het bedrijf. Jos ging door en is nog steeds gevestigd aan het Felland in Haren.