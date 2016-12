In memoriam: Piet Strating, overleden 1935-2016

Nieuws:

Door: Redactie

Door Walter Hoogesteger, Glimmen

Sinterklaas, pardon Piet Strating!

Jarenlang woonachtig aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Een ontwerp van Architect P. Strating, directeur van het architectenbureau Klein dat kantoor hield in het voormalig kraamcentrum huize Tavenier in Groningen. Het hele jaar was een kamer ingericht in Glimmen voor de komst van Sinterklaas die Glimmen jaarlijks bezocht en van daaruit ook naar de der Aakerk in Groningen reisde.

De lange rijzige man met een vriendelijke, maar zware stem liet zich vaak rijden in een open landouwer met een groot paard ervoor. Koetsiers waren Joop Lameijer van Manege de Bongerd en Harm Moorman met zijn Haflingers voor de fraaie huifkar. Beiden zijn overleden en de gastheer van weleer Piet Strating nu ook.

Piet was tevens voorzitter van de ijsbaan in Glimmen en vervulde jaren een belangrijke rol als aankondiger van de te spelen muziek bij het 28 augustusconcert door de NFO. Piet had dan geen rode mantel aan, maar het jacquet met hoge hoed, want hij was tevens bestuurslid van de vereniging van volksvermaken. Piet en Coba Strating woonden nog jaren aan de Savorin Lohmanlaan in Groningen toen ze gepensioneerd waren.

Als architect bleef hij vol ideeën. Eén van zijn laatste ontwerpen staat aan de Zuidlaarderweg 3 in Glimmen.

Ondanks zijn progressieve denkwijze over architectuur kon een romantische bouwstijl er voor één keer af, met de complimenten van Co zoals Piet zijn Coba aansprak.

Strating, goed geluimd, maakte een nieuw-oud ontwerp waar wij (Heiltje en ik) als bewoners de kleurtoon mochten zetten.