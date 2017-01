De mens achter de burgemeester laat zich zien tijdens koorgesprek op 15 januari

Door: Redactie

Sinds 1 mei 2015 is Pieter van Veen waarnemend burgemeester van de Gemeente Haren. Alle verantwoordelijkheden van de burgemeester neemt hij voor zijn rekening, totdat het laatste woord is gesproken over de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen.

Niet dat politieke hete hangijzer is in de Dorpskerk onderwerp van gesprek, maar de mens achter de bestuurder. Wie is Pieter van Veen en hoe kijkt hij aan tegen de raakvlakken van geloof, godsdienst en samenleving?

Het gesprek vindt plaats op zondag 15 januari 2017 van 17-18 uur in het koor van de Nicolai- of Dorpskerk. De toegang is gratis maar u kunt doneren in de collecte.

Het koorgesprek is een initiatief van de PKN gemeente in de Dorpskerk.