Meubelen en zeep in De Biotoop – lees meer…

Inkijkje in het creatiefste gebouw van Haren…

Meubelen en zeep in De Biotoop

Haren dé Krant ging op bezoek bij twee van de meer dan honderd ondernemers die in de Biotoop aan de Kerklaan werken. Nadat de Rijksuniversiteit Groningen in 2011 het Biologisch Centrum aan de Kerklaan na vijfenvijftig jaar verliet, werd het complex omgedoopt tot De Biotoop. Nu wonen en werken er meer dan driehonderd mensen. CareX is de beheerder. “Veel mensen denken dat we hier gratis wonen”, vertelt bewoner Melvin Rood (36), die een meubelmakerij heeft op de begane grond in vleugel B van het complex. “We betalen een huurprijs die past bij het gegeven dat we op een dag op korte termijn hieruit moeten. De bedrijven zijn ook geen hippieachtige winkels of zo, maar serieuze ondernemingen.”

Gezin

Van jongs af aan heeft hij niets met het kopen van steeds maar nieuwe dingen. Hij geeft de voorkeur aan hergebruik. Na zijn studie was Melvin ‘wel even klaar met zijn hoofd’ en begon te klussen bij familieleden. Dat mondde uit in een eigen meubelmakerij.

Met vriendin Hester Boelens –The Yoga Tree, ook in De Biotoop- woonde hij anti-leegstand. “Na de geboorte van onze zoon Mirò zochten we een ‘gewone’ huurwoning”, vertelt hij, “Maar we kwamen hier terecht. Voor mij is deze manier van wonen en werken ideaal. Ik heb genoeg ruimte om aan mijn meubelen te werken. En mijn gezin is de basis waarom het allemaal draait.”

In de ruimte staan verschillende tafels en kasten, waarvan er niet één als ‘standaard’ aangemerkt kan worden. “Mensen zoeken vaak een kast voor in een bepaalde hoek of een tafel die aan allerlei voorwaarden voldoet”, zegt hij. “Ik kijk dan meteen verder. Soms geeft het verplaatsen van meubels andere inzichten.” Ook als meubelmaker hergebruikt Melvin. Hij laat een werkhoek zien, gemaakt van de traptreden uit de bibliotheek van het oude Biologisch centrum. “En de Soflex is een lijn van waterbestendige banken en tafels, verduurzaamd uitgevoerd in staal en betonplex. Het systeem is opgebouwd uit modules en heel mooi voor tuinen, balkons en horecaterrassen”, vertelt hij. “Naast meubels maken, renoveer ik regelmatig complete keukens.”

Nieuwe soorten

Ook duurzaam werkend, maar met een heel ander product, is Soap7, op de eerste verdieping van vleugel B. Omdat haar kinderen huidproblemen hadden, vertrok vormgeefster Margot Rutten (52) in 2004 met ze naar Spanje. Te midden van de Aloë Vera, rozemarijn, geitenmelk en olijfolie ontstond haar idee om zeep te gaan maken en zeepcitaten te verzamelen. “Behalve een activiteit waarin ik mijn creativiteit kwijt kon, leverde het me een natuurlijke zeep op. Elk seizoen kom ik met nieuwe soorten”, vertelt ze. “Het is geen geneesmiddel, maar uit ervaring weet ik dat het een fijn product is voor de problematische huid.” Toen het gezin een aantal jaren later terug keerde naar Nederland bleef Margot zeep maken en citaten verzamelen. Eerst in Tynaarlo, maar daarna verhuisde ze haar fabriekje naar De Biotoop, waar ze binnenkort ook gaat wonen. (GB)

Over meubels en zeep: www.doorrood.org en www.soap7.com

Doorrood: Zoveel mogelijk hergebruik

Soap7: Bij elke bestelling een kaart met een zeepcitaat