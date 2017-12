Mevrouw Brands van voormalige bakkerij overleden

Nieuws:

Door: Redactie

Op 20 november is overleden mevrouw Janny Brands op 94-jarige leeftijd. Ze was een bekende Harenaar, want velen kenden haar van banketbakkerij Brands aan de Rijksstraatweg. Deze zaak stond op de plek waar nu nog modezaak Fitinit zit.

De bakkerij werd begonnen door de vader van Max Brands, Andries. Twee zonen namen de zaak over, Roelf en Max. Samen met de bakkerijen Bolt en Bus uit Groningen is deze bakkerij samengevoegd tot de 3B bakkerijen (Bolt,Brands en Bus). Later (1975) werd dit bedrijf overgenomen door de grootbakkerij Meneba en was het gedaan met de ambachtelijke bakker. Sindsdien werd het KingCorn brood verkocht.

Max Brands is overleden in 1995, Mevrouw Brands heeft tot haar overlijden met heel veel plezier gewoond in De Brinken in Haren. Ze schuifelde nog regelmatig door het dorp.