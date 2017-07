Mezzosopraan Elsbeth Gerritsen bezingt koningin der bloemen in de Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

Mezzosopraan Elsbeth Gerritsen en pianist Riko Fukuda openen zondag 23 juli in de Hortus Botanicus in Haren de veertiende editie van het Hortus Festival. In hun liedrecital De Roos brengen zij een eerbetoon aan de koningin der bloemen. De symboliek en schoonheid van de roos inspireerden talrijke componisten tot het schrijven van prachtige stukken. Tijdens dit concert hoort u de allermooiste werken ooit geschreven, waaronder La Tombe et la Rose van Liszt en Die Rose van Schubert.

Elsbeth Gerritsen werkte als solist samen met gerenommeerde ensembles als Asko|Schönberg, de Mannheimer Hofkapelle en Camerata Trajectina. Zij zong onder meer de Altrapsodie van Brahms, de Wesendonck-Lieder van Wagner en M is for Man, Music, Mozart van Andriessen. Ook zingt Elsbeth oratoriumrepertoire en staat zij regelmartig op het operatoneel, waarop ze onder andere de rollen Miranda in The Tempest van Purcell, Marthe in Faust van Gounod en Miss Baggott in The Little Sweep van Britten vertolkte.

Riko Fukuda studeerde piano en hobo in haar geboorteland Japan en kreeg aansluitend een beurs om zich aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag te specialiseren in de historische fortepiano. Ze speelt zowel solistisch als in kamermuziekverband, onder meer in het Nepomuk Fortepiano Quintet. Momenteel is Riko Fukuda bezig met een groot solo-cd-project waarvan binnenkort werken van Mendelssohn, Chopin en Schubert uitkomen.

Over het Hortus Festival

Het Hortus Festival omvat van 19 juli t/m 27 augustus tientallen concerten in de prachtige oranjerieën en palmenkassen van Hortus Botanicus in Amsterdam, de Oude Hortus in Utrecht, Hortus Botanicus in Leiden, Hortus Botanicus Haren en in het Belmonte Arboretum in Wageningen.

De Roos | Elsbeth Gerritsen – mezzosopraan, Riko Fukuda – Érard-vleugel

Zondag 23 juli 2017 om 14.15 uur

Hortus Botanicus, Kerklaan 34, Haren

Tickets & Info: www.hortusfestival.nl

Concertkaarten € 26,50 – Early Bird-tarief € 24,00 (voor de snelle beslissers)