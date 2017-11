Mijmeren mag over…oude winkels in Haren – lees meer…

Door: Redactie

Winkels staan ter discussie, omdat veel mensen kopen via internet. Dat vinden ze gemakkelijker. De detailhandel moet veranderen en de beleving en sfeer zijn hun belangrijkste wapens in de concurrentiestrijd. Een webshop is niet gezellig, praat niet terug en geeft je geen blij gevoel als je iets koopt. Laten we eens teruggaan in de tijd en mijmeren over de winkels die ouderen onder ons zich nog zullen herinneren….

foto 1:

Dit Shell-tankstation stond tot van 1964-1972 aan de Nieuwlandsweg. Nu staan daar nieuwe (vierkante) huizen aan ‘t Nijland. Het echtpaar P. Bode was exploitant en introduceerde in Haren de Skippy-bal door deze aan een paar kinderen gratis weg te geven. Rond Sinterklaas liet hij Pieten helpen met het tanken. Hij stopte om de overstap te maken naar stations aan de Helperzoom en (later) aan de A28 (Witte Molen).



foto 2:

Een echte winkel was het misschien niet, maar wél een prominent gebouw in hartje Haren. Op de hoek van de Meerweg en de Rijksstraatweg stond tot 1975 het gemeentehuis. Het werd in 1976 gesloopt ten behoeve van Winkelpassage De Brinken, het gemeentehuis verhuisde naar het Raadhuisplein. Achter het gemeentehuis was de woning van de veldwachter en stond de kazerne van de brandweer. Op het balkon verscheen ieder jaar Sinterklaas. Dit gemeentehuis was ook de werkplek van ambtenaar Pieter Wieringa, die hielp het archief in brand te steken om de Duitse bezetter te hinderen. Wieringa werd later bij De Punt gearresteerd en overleefde de oorlog niet.



foto 3:

Van 1917-1967 was kapper A. Dolfin gevestigd aan de Kerkstraat. Waar nu de parkeerplaats van Albert Heijn is, stond zijn zaak. vanaf zeven uur in de ochtend was het een drukte van belang en op zaterdag lieten de mannen zich bij hem scheren.



foto 4:

Waar nu modezaak Pauw zit (Rijksstraatweg) was van 1924 tot 1980 Wierenga gevestigd. Eerst als timmerbedrijf (met houtstek waar nu Kruidvat zit) en later als winkel in huishoudelijke spullen, gereedschap en zelfs kampeerartikelen. De laatste eigenaar was Minze Wierenga, die in 1977 plotseling overleed. Hij was als 15-jarige op zijn beurt de zaak ingegaan, omdat zijn vader in 1936 ook al plotseling was overleden.



foto 5:

Dit kruidenierswinkeltje stond op de plaats waar nu Albert Heijn zit (Kerkstraat). In 1927 begon de jonge weduwe H. Ike hier een winkeltje, omdat ze een gezin met dertien kinderen te voeden had. De kerk sprong bij en een diaken legde wekelijks een gulden op de toonbank. De zoon van de weduwe (foto) werkte in de winkel, maar verrichtte in de oorlog klussen voor het verzet. Hij werd gearresteerd en afgevoerd naar Duitsland, waar hij overleed in Mauthausen (1945). De weduwe verkocht haar zaak in 1946 aan Albert Heijn.



foto 6:

Dit pand is nu onderdeel van Expert Haren (Rijksstraatweg). Tot van 1890 tot 1988 was hier de schoenmakerij en later de schoenwinkel van F. Eisses gevestigd. In 1947 nam hij de schoenmakerij van zijn vader over en startte later de verkoop van schoenen. Hij herinnerde zich dat hij als jongen al moest helpen in de zaak. In de feestmaand was het zo druk, dat hij al om 5.00 uur moest beginnen met reparatiewerk van de ‘nette schoenen’.