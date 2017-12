Minister zet streep door herindeling in Limburg

Nieuws:

Door: Redactie

Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, laat haar tanden zien in enkele lokale kwesties in Nederland. Zij verklaarde eerder deze week een balsturige wethouder weg te willen hebben in Brunssum, nu heeft zij ook een streep gezet door een voorgenomen gemeentelijke herindeling van Heerlen en Landgraaf.

In Haren wordt dit nieuws waarschijnlijk met belangstelling gevolgd, want daar wordt door een deel van de bevolking gehoopt dat Den Haag ook een streep zet door de gemeentelijke herindeling met Groningen en Ten Boer. In Limburg grijpt de minister in omdat de herindelingsprocedure niet naar wens is verlopen. Men zou, zo meldt De Limburger, wel vinden dat de beide gemeenten hun bestuurskracht niet op orde hebben, maar tegelijk is de procedure van de herindeling niet zorgvuldig doorlopen. Om die reden wordt de fusie teruggedraaid en moet de provincie haar huiswerk over doen.

Deze zaak bewijst dat de nieuwe minister ingrijpen in lokale kwesties niet schuwt. In Haren wordt door tegenstanders van de herindeling ook beweerd dat de procedures niet volgens de wet zijn verlopen en dat er zelfs sprake is van bewuste misleiding door de provincie.