Misdaadroman over klooster Yesse (Haren) verschijnt zaterdag, maar Bruna en Boomker zijn nóg eerder…

Door: Redactie

Bruna en Boekhandel Boomker in Haren hebben de primeur en zullen reeds vrijdagavond 30 juni, als de boekpresentatie nog gaande is, als eerste boekhandels de roman “Verborgen erfenis van klooster Yesse – Meedogenloze jacht op miljoenen” verkopen. Het is de debuutroman van Hein Bloemink uit Haren, redacteur van deze krant. Het boek wordt morgenavond in Essen gepresenteerd.

Zou het Vaticaan ooit kloosterbezit kunnen terugeisen?

Op 1 juli a.s. verschijnt het boek bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden . In de misdaadthriller komen twee thema’s aan de orde. Enerzijds een misdadige jacht op geld, anderzijds de pijnlijke geschiedenis van de reformatie (beeldenstorm) in 1594.

In dit boek trekt het Vaticaan ruim vierhonderd jaar later ten strijde om onteigende kloosterbezittingen alsnog met de Staat ‘af te rekenen’. Katholiek boegbeeld Antoine Bodar zegt over die tijd: “Er is nog altijd pijn onder katholieken dat protestanten destijds zo veel kerkgebouwen hebben afgepakt. We leven evenwel in de tijd van de oekumene en alles is de protestanten vergeven ondanks ons zeer. Hoe dat juridisch destijds in elkaar heeft gezeten weet ik niet.” Hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TU Kampen en de VU Amsterdam, Prof. Erik de Boer, denkt dat het verhaal in dit boek niet zo snel echt zal gebeuren, hoewel hij ruimte laat voor twijfel. Hij zegt: “Onder Franciscus I is dit niet denkbaar, maar stel je voor dat de Rooms-Katholieke kerk in financiële nood raakt en misschien in de archieven van het Vaticaan boekhouding van destijds bewaart … Interessant scenario!”



Over het boek

Deze misdaadthriller begint in 1589 met het verhaal van een kloosterzuster in Yesse (bij Haren) die haar klooster leegrooft om goede werken te kunnen verrichten. Een noodlottige missie. In 2018 wordt zij onderwerp van onderzoek en dat leidt tot een meedogenloze jacht op de miljoenen van het klooster. In dit spel is een hoofdrol weggelegd voor het Vaticaan, dat door dit verhaal op het idee komt de Nederlandse Staat aan te klagen wegens wetteloze onteigening van kloosterbezittingen tijdens de reformatie van 1594. Het boek telt 250 pagina’s inclusief informatie over het klooster Yesse. Vanaf zaterdag al te koop bij Bruna en Boomker.