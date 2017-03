Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 15 maart (morgen dus) vanaf 9.30 uur is er een modeshow te bewonderen in Ons Centrum in Haren. Toegang is gratis. Het gaat om mode van Jacob Mode voor de vrouw met levenservaring. Dat betekent dat de iets oudere vrouwen de doelgroep zijn.

De modeshow wordt gehouden tijdens de wekelijkse ontmoetingsmorgen.