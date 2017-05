Mooie wandeltocht Onnerpolder

Nieuws:

Door: Redactie

Samen met het Groninger Landschap verzorgt het Waterbedrijf Groningen op zaterdag 6 mei een wandelexcursie door het prachtige en unieke natuurgebied achter het pompstation: de Onner- en Oostpolder.

Dit gebied herbergt naast unieke natuur –het is een Natura 2000 gebied– ook de functie van waterwinning én fungeert sinds 2008 ook als waterbergingsgebied. Een unieke kans om het gebied vanaf het waterpompstation te verkennen onder begeleiding van natuurgidsen. De wandelexcursie is zaterdag 6 mei, 09.00 – 11.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De wandeling is circa 4 kilometer lang en begint vanaf Pompstation Onnen (Waterleidingweg)

Meer info: https://waterbedrijfgroningen.nl/organisatie/nieuws/wandelexcursie-onnerpolder-op-zaterdag-6-mei/