Moordverdachte Jufferpad woont in Glimmen – lees meer…

Door: Redactie

De politie doet ook zondag onderzoek naar de achtergronden van het ernstige incident in Haren. In een woning aan het Jufferpad in die plaats werden zaterdag twee lichamen aangetroffen. Het bleek dat een 23-jarige bewoonster en haar 6-jarige dochter door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Een 20-jarige man uit Glimmen is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee. In de woning was ook een 1-jarig kind aanwezig. Dit kind is ongedeerd.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog onbekend. Het vermoeden bestaat dat het incident zich heeft afgespeeld in de relationele sfeer. Het 6-jarige slachtoffer en het ongedeerde kind zijn kinderen van de 23-jarige vrouw. Wat de relatie van de verdachte met de kinderen is, is informatie die wordt meegenomen in het politieonderzoek. Het eenjarige kind is opgevangen en elders ondergebracht.

De verdachte en de slachtoffers zijn oorspronkelijk afkomstig uit Oostelijk Afrika en beschikten na een asielprocedure over een tijdelijke verblijfsstatus. De 20-jarige man is sinds zaterdag meerdere keren verhoord. Over de inhoud van de verhoren kan niets worden gezegd. De politie zet vandaag het onderzoek voort.