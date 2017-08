Muziek in Hortus op 27 augustus

Nieuws:

Het HortusEnsemble verzorgt zondag 27 augustus in de Hortus Botanicus in Haren traditiegetrouw het slotconcert van het Hortus Festival. Dit jaar brengt het ensemble een aantal romantische hoogtepunten uit de geschiedenis van het festival, waaronder relatief onbekende werken van D’Indy en Lekeu. Pianist en festivalleider Maarten van Veen ‘ontdekte’ deze verborgen parels in zijn nimmer aflatende zoektocht naar verborgen schatten. Het HortusEnsemble speelt op authentieke instrumenten, waarmee ze het origineel van de composities zo dicht mogelijk benaderen.

Het HortusEnsemble, vanaf het eerste uur het ‘huisensemble’ van het festival, legt zich toe op de authentieke uitvoering van kamermuziek uit de periode 1850-1950. Het specifieke coloriet van de authentieke instrumenten (zoals de Érard-vleugel) waarop het ensemble speelt, vormt de basis voor de interpretatie van de muziek. Het ensemble bestaat uit Eva Stegeman en Josje ter Haar – viool, Örzse Adam – altviool, Job ter Haar – cello en Maarten van Veen – Érard piano.

Kroonconcert: 14 jaar HortusEnsemle | HortusEnsemble: Eva Stegeman en Josje ter Haar – viool, Örzse Adam – altviool, Job ter Haar – cello, Maarten van Veen – Érard vleugel

Zondag 27 augustus 2017 om 14.15 uur

Hortus Botanicus, Kerklaan 34, Haren

Tickets & Info: www.hortusfestival.nl

Concertkaarten € 26,50 – Early Bird-tarief € 24,00 (voor de snelle beslissers)