Nienke Jansen van OBS de Wissel last het beste voor tijdens voorronde

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 28 januari vond in ’t Clockhuys Brinkhorst 3 de regionale voorronde plaats van De Nationale Voorleeswedstrijd 2017. Tijdens deze voorronde lezen de beste voorlezers van de deelnemende basisscholen voor uit een boek wat ze zelf hebben gekozen. De presentatie was in handen van Klarie Everts. De jury van deze voorronde bestond uit Corien Oranje, Marijk Uri en Marco in ’t Veldt.

De winnaar werd Nienke Jansen van OBS de Wissel in Haren. De reserve kandidaat is Tosca Lakeman van Basisschool De Starter in Groningen



Leesbevordering

De Nationale Voorleeswedstrijd in de provincie Groningen is een leesbevorderingsactiviteit voor leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool waar in de loop der jaren steeds meer scholen aan mee doen. Dit jaar doen er bijna 150 scholen aan mee. Dat bewijst dat veel leerkrachten het stimuleren van lezen belangrijk vinden en dat kinderen het erg leuk vinden om mee te doen.

Finales

De winnaars van de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd in de provincie Groningen strijden tijdens twee halve finales om de acht plekken in de provinciale finale

Nationale Finale

De landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd is op 17 mei 2017 in Schouwburg Amstelveen.