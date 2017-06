Nieuw Bed & Breakfast in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Johan en Karin Bloem beginnen een mooi avontuur. Ze wonen prachtig landelijk. Ze hebben achter hun woning een eigentijdse Bed & Breakfast gebouwd. Hun opzet is eenvoudig: de allerbeste materialen (men slaapt op boxsprings) en gebruik van een verwarmd en verlicht zwembad. Haren op zijn mooist.

Er zijn meerdere eenheden gebouwd, die allemaal hun privacy hebben, inclusief zonneterras. Kamerprijs voor twee personen is 85,00. Bij meerdere nachten korting. Meer informatie is te vinden op www.bedandbreakfastharen.nl. In een volgende Haren de Krant een uitgebreid portret van deze kersverse recreatieve ondernemers.