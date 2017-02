Nieuwbouw Kerkstraat vermoedelijk in 2019 gereed

Door: Redactie

Aan de Kerkstraat in Haren zal in 2019 een nieuw woongebouw worden opgeleverd, er komen zeven appartementen in het hoge marktsegment.

Het ontwerp komt uit de pen van Marc Prosman Architecten te Amsterdam. Volgens ontwikkelaar Jeroen Niemeijer (Domia Projecten) krijgen de appartementen een hoog afwerkingsniveau en ruime oppervlakten (110 tot 250 m2). Onder het gebouw komt een parkeerkelder. “Het zal prima passen bij Haren en bij de sfeer van de Kerkstraat”, zegt Niemeijer. Hij is verder nog niet erg mededeelzaam, omdat er nog veel zaken moeten worden geregeld. Zo kan hij nog niets zeggen over de prijzen en ook niet welke makelaar de woningen gaat verkopen.

Moeizaam

De bouw zal naar verwachting beginnen in 2018 op de plek waar nu nog een karakteristiek oud huisje staat. Daar was voorheen Drukkerij Niemeijer gevestigd en in een grijzer verleden Garage Bleeker. In de gevel zit een kanonskogel, die volgens dorpssages in het centrum is achtergelaten door Bommen Berend in eigen persoon. Bouwen aan de Kerkstraat is geen abc-tje. Niemeijer diende al in 2010 een bouwaanvraag in. Vanaf dat moment liepen er een aantal dingen niet soepel. Zo bleek de raad van Haren zich niet te hebben uitgesproken over het plan en bovendien waren er bewoners van de Oude Hoflaan tegen het plan. Deze bezwaren werden door de rechter verworpen, maar de Raad van State ontdekte dat er toch een paar procedurefouten waren gemaakt, zodat Domia en de gemeente hun huiswerk moesten overdoen. Uiteindelijk gaf de Raad van State in januari groen licht en staat niets de bouw meer in de weg.

Volgens Jeroen Niemeijer, zoon van de eigenaar van de grond Karel Niemeijer, zullen vooral senioren interesse hebben. “Het ligt in hartje Haren, dichtbij alle voorzieningen”, zegt hij. Niemeijer zegt dat de woningen ‘levensloopbestendig’ zullen worden opgeleverd.