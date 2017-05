Nieuwe brandweerkazerne ‘on hold’ na veto provincie

Door: Redactie

De provincie zet de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren ‘on hold’. Dat doet zij mede omdat de beoogde fusiepartners Groningen en Ten Boer zich niet kunnen vinden in de kosten daarvan, die voor rekening komen van Haren: 1,3 miljoen.

In een brief aan de gemeenteraad laat de provincie weten dat het project moet wachten tot na de fusie in 2019. Haren staat onder financieel toezicht van de provincie in de aanloop naar die fusie. Dat betekent dat forse investeringen die niet zijn begroot eerst moeten worden voorgelegd aan de provincie.

De bouw van de kazerne was twee jaar geleden een hot-item, omdat de huidige kazerne niet meer voldoet aan de arbo-eisen. Er kwamen enkele locaties voor nieuwbouw in beeld, o.a. de Rijksstraatweg (Tubantia). De Veiligheidsregio Groningen beoordeelde verschillende opties en wees de huidige locatie aan als de duurste maar ook de beste variant. De raad stemde in. De kosten van de nieuwbouw komen voor rekening van de Veiligheidsregio, maar de kosten voor het faciliteren van nieuwbouw moet de gemeente betalen. Hier gaat het om de kosten van het ‘ontvlechten’ van de gemeentewerf en de kazerne: 1,3 miljoen.

Opvallend is dat de Veiligheidsregio opeens niet zoveel haast meer heeft. Men zegt dat nieuwbouw wel kan wachten tot na de herindeling in 2019. In de Harense coalitie D66, GVH en CDA werd eerder deze inmenging van de provincie en de beoogde fusiepartners als een ongewenste intimiteit gezien. Kort gezegd: “ze bemoeien zich met ons, terwijl wij helemaal niet gaan fuseren!”