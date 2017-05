Nieuwe column Emile Koopmans: Kleuren verkeerd? (mei 2017)

Column:

Door: Redactie

Kleuren verkeerd?

Dat was schrikken, toen ik uit mijn ooghoek de nieuwe kleuren van de Hortus zag. In het voorbijrijden leidden felle kleuren op het entreegebouw mijn aandacht af. Ik huiverde en reed bijna de berm in. Wat is er nou weer gebeurd? Met vooringenomen afkeuring keerde ik om en zag tot mijn opluchting dat ik het verkeerd had.

In de vorige column schreef ik dat het kiezen van kleuren vakwerk is. Dat moet je aan een expert overlaten. Niet iedereen heeft kleurgevoel. En je ziet vaak aan de kleuren al of er wel of niet een deskundige heeft meegedacht. Bij de Hortus vermoed ik dat er geen deskundige bij is geweest. En hoe zie ik dat in dit geval? Ik kan u geruststellen: niet omdat de kleuren verkeerd zijn. Maar omdat ze overgenomen zijn uit het logo van de Hortus. Dat is vast niet het advies geweest van een kleurendeskundige. Ik vermoed dat het bestuur, in haar wijsheid, zelf heeft besloten om de kleuren uit het logo, mintgroen en geel, op het gebouw te schilderen. En zoiets gaat meestal helemaal verkeerd. Een logo is geen gebouw; dat moet je niet verwarren. Maar dit keer gaat het toevallig goed. Hoe was het hiervoor ook alweer? Weet u het nog? De oude kleuren zijn nog te zien op Google Streetview. Het gebouwtje was wit en de zuilengalerij was steenrood. Maar de kleurencombinatie met steenrood maakte het gebouw bombastisch. Een beetje angstaanjagend. Een extra drempel om binnen te gaan, noemde ik het al eens. Niet goed dus voor een entreegebouw. En nou is het aardige dat het bombastische met de nieuwe kleuren volledig is verdwenen. De vrolijke uitstraling van mintgroen en geel maakt de entree aantrekkelijk en je wil er graag binnenkijken. Dat komt goed uit want de Hortus is lekker bezig. De nieuwe Hondsrugtuin is bijna klaar en binnenkort komt er weer een verse beeldententoonstelling. Ik moet er maar weer eens heen. Zien we meteen of het rommelige interieur van het entreegebouw gelijk is opgepimpt. In de hoop dat de nieuwe kleuren de lading dekken. Ja, met dit soort extreem felle kleuren moet je oppassen: kun je deze ambitieuze uitstraling wel waarmaken? Nou, als kleuren ergens passen dan is het wel bij de Hortus.