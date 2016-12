Nieuwe column Hein Bloemink (december 2016)

Column:

Door: Redactie

Diefstal

Schrijven is mijn werk, maar ook mijn passie. Mijn hele leven schrijf ik, maar het is me nog niet gelukt een roman te schrijven. Daar ben ik deze zomer mee begonnen en ik hoop de plot in 2017 te bereiken. Ik doe er onderzoek voor en dat heeft mij tot in de middeleeuwen in Haren gebracht, de tijd van het klooster in Essen. Ik lees dat in 1594 het katholieke geloof omver werd geworpen tijdens de beeldenstorm en in Groningen heette dat ‘reductie’. En nu komt het: ik lees ook dat de provincie werd ‘opgericht’ als nieuwe bestuursvorm. Dat was een mooi plan, want er heerste chaos in ons land. Als eerste daad pleegde die provincie in mijn ogen een ware coup: ontelbare hectares grond werden afgepakt van eigenaren, vaak boeren en bijvoorbeeld kloosters. In officiële stukken wordt gezegd dat de ‘percelen zijn opgeheven’ of ‘overgegaan naar de provincie’. Ik noem dat diefstal! Die provincie is vervolgens geld gaan verdienen met die gronden door verkoop en pacht. In de loop der eeuwen is de waarde van dit gestolen goed behoorlijk gestegen. Rond 1600 werd met dit gestolen geld de universiteit opgericht. Ik ben verbaasd dat niemand is opgestaan om te zeggen: “Hé, provincie, u pakt mijn grond af en verdient er nu geld mee!’. We zijn nu 420 jaar verder en de provincie zal wel niet meer ter verantwoording geroepen kunnen worden. Maar vreemd vind ik het wel. Toen ik dit dilemma met iemand deelde zei hij: ‘Altijd al gezegd: het zijn boeven’. En daarmee doelde hij wellicht op de herindelingskwestie. Misschien zien sommige mensen in Haren die fusie ook wel als diefstal van grond én autonomie. Fijne feestdagen en tot ziens in 2017!