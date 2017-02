Nieuwe column Huub van ’t Hek (februari)

Column:

Door: Redactie

Geprijsd of Geprezen?

Huub van ’t Hek

Veertig procent van de Europese landbouwbegroting wordt uitgekeerd aan het Franse Ministerie van Wijnbouw. Zo is dat bij de oprichting van de EU ooit afgesproken. Omdat wij de omstandigheden van toen niet meer kennen, hebben wij geen oordeel over de besluitvorming van destijds. Anno 2017 vragen wij ons af hoe het de Fransen is gelukt om die continue geldstroom te waarborgen.

Dat kan alleen als je “creatief” kunt omgaan met de bestaande regels. Als je de Europese regels kunt toepassen op het maken van wijn in Chili en Argentinië. Als je de Beaujolais wijntechnisch laat annexeren door de Bourgogne. Dan kun je heel goedkoop blijven produceren, terwijl je het maken van veel duurdere wijn kunt declareren. Hoe eenvoudig kan het leven zijn?

Bij de AH trof ik een partij wijn zonder nadere duiding van druiven of herkomst. Niet meer dan “optimale blend van de beste druivenrassen uit Zuid-Amerika”. Voeg daarbij “goed drinkbaar bij rood vlees en bbq, maar ook als aperitief”. Afgeprijsd van € 6,99 voor € 3,99.

Wijnpolitiek in optima forma. De mega overschotten uit Zuid-Amerika komen in bulktankers naar Europa. Opslag in Hamburg. Daar is een bottelarij en een creatief team voor marketing en reclame. Alle Europese grootgrutters kunnen inschrijven. De wijn zelf kost € 0,10 de liter. Komt het bottelen en een mooi etiket overheen. U heeft geen idee wat u drinkt, maar het is wel afgeprijsd van € 6,99 voor € 3,99. Heel oude wijn in heel nieuwe zakken.

Op 15 maart gaan wij stemmen. De vraag is op wie en waarom. Laten wij ons ringeloren door de “politieke creatievelingen” die behendig en bedreven zijn in het omzetten van eigenbelang in algemeen belang? Die denken dat zij binnen de bestaande regels andermans woon- en werkgebied mogen annexeren? Die bulken van de macht en de daarbij behorende arrogantie? Aan u de keus: prijzen wij onszelf uit de markt of prijzen wij Haren de hemel in?