Nieuwe column Huub van ’t Hek (januari 2017)

Column:

Door: Redactie

F.B. Pinkerton, Amerikaan

Huub van ’t Hek



Leiderschap vereist inlevingsvermogen in de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap vereist het bewijs van het maken van de juiste keuzes in de balans van het collectief en het individu. Leiderschap vereist het vermogen om partijloos te kunnen zijn. Zalig Nieuwjaar, het is 2017 en u begrijpt waarnaar ik op zoek ben. Leiderschap, waar ook ter wereld, in heel grote en in heel kleine kring. Mijn ideaal kan ik niet vinden. De tegenstelling ervan wel: F.B. Pinkerton, Amerikaan.

F.B. Pinkerton is een Amerikaans zee-officier. U kent hem uit de opera “Madama Butterfly”. Hij tekent een huwelijkscontract voor de duur van 999 jaar, maar hij weet dat hij daar elke minuut vanaf kan. Zijn Japanse bruidje Cio Cio San weet dat niet. Zij gelooft alles wat hij zegt. Voor hem heeft zij alles opgegeven. Zij heeft maar één toekomst en dat is haar F.B. Pinkerton, Amerikaan.

Hij zaait angst, hij zaait verderf…

Al in 1904, bij de première van Madama Butterfly, worden wij voor deze totale cultuurproleet gewaarschuwd. De man die pakt wat hij pakken kan, die misbruikt wat hij misbruiken kan, die kapot maakt wat hij kapot kan maken. Hem maakt het niets uit. Hij vertegenwoordigt het geld, hij vertegenwoordigt de macht, hij vertegenwoordigt het gelijk. Hij zaait angst, hij zaait verderf, hij zaait de leer van het narcistisch egocentrisme. Hij is de ruziejunk, hij leeft van het recht van bedreiging, hij is het gezicht van politiek, cultuur en handel. Hij is F.B. Pinkerton, Amerikaan.

Pinkerton komt opnieuw aan de macht. Niet alleen in Amerika, maar ook straks in Europa. Met elkaar moeten wij door dat heilloze dal. Omdat wij zonder dat dal geen zicht krijgen op de nieuwe toekomst. Kijk maar goed om je heen en ontdek overal allerhande initiatieven die geen ander doel hebben dan het goede. Een kind van zes jaar is ons nieuwe voorbeeld. Heel Holland lakte de pinkerton van zijn eigen nagels. Leiderschap begint bij schone handen.