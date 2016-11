Column:

Adbrounstos en Harensis

Huub van ’t Hek

De vooruitgang van de mensheid wordt bestuurd en beheerst door twee grote krachten. De Griekse toneelschrijver Euripides (480 – 406 v. Chr. ) heeft deze krachten een naam gegeven. De masculiene kracht noemde hij Admètos / ontembaar en de femininiene kracht noemde hij Alkestis / bedwingend. Lees zijn gelijknamige toneelstuk uit 438 v.Chr. en geniet van de niet te geloven actualiteit van het stuk.

Aan de vooravond van elk groot maatschappelijk veranderingsproces wordt het stuk van Euripides altijd weer boven tafel gehaald. Dat kan in de vorm van toneel, maar ook in de vorm van opera. Om de mensen maatschappelijk bij de les te houden componeren Lully, Händel en Gluck een opera gebaseerd op het toneelstuk van Euripides. Zo bestuurt en beheerst de taal van de kunst de vooruitgang van de mensheid.

Ook in de Amerikaanse verkiezingsstrijd stonden de beide krachten tegenover elkaar. Hillary Clinton in de rol van de ontembare Admètos en Donald Trump in de rol van de bedwingende Alkestis. Het is nu de tweede keer dat de zwaar onderschatte bedwingende Alkestis-kracht het pleit heeft beslecht. In Engeland ging de Alkestis-kracht ook met de overwinning aan de haal en heeft de mensen een prachtig Brexit in het vooruitzicht gesteld.

Dicht bij huis zijn Admètos en Alkestis ook met elkaar in gevecht in de vorm van Adbrounstos en Harensis. De ontembare Adbrounstos slaat als alleenstaand heerser flink om zich heen om zijn eigen wereld nog groter te laten zijn dan hij denkt dat die wereld is. Harensis speelt haar rol van de bedwingende kracht met verve en trekt alles uit de kast om ook daadwerkelijk bedwingend te kunnen zijn.

Omdat de overwinning voor het grijpen ligt. Omdat de tijdgeest dat heeft bepaald. De tijdgeest roept een halt toe aan de zogenaamd ontembare krachten. Wij schuiven op naar besluitvorming heel dicht bij huis, waar wij onze eigen toekomst kunnen overzien. Harensis bedwingt de ontembare Adbrounstos.