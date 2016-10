Nieuwe column van Huub van ’t Hek

Column:

Canadese wijn

Huub van ’t Hek

Schooljaar 1964, 4e klas gymnasium, Nederlands, opstel schrijven naar aanleiding van de conclusies van het Rapport van Rome uit 1962. Onder de titel “Wijnbouw in de polder” wil ik laten zien wat de ultieme consequenties van het Rapport van Rome voor ons in Nederland zouden kunnen zijn. Als de warmtegrens zich naar het noorden zal blijven verleggen, zullen in Nederland de winters milder en de zomers warmer worden. Onze land- en tuinbouw zou zijn gewassen en producten heel wel aan de nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Wijnbouw ligt hier dan voor de hand. Zo wordt het ondenkbare denkbaar. Canadese wijn. Een blend van Gewürztraminer en Riesling uit 2014. Geproduceerd door de Sonoran Winery in Okanagan, Summerland in Canada. Wij drinken de wijn tijdens een zondagmiddag lunch in Amsterdam. Smaak, veel smaak, constateer ik na de eerste dronk. Het zilte van de Riesling drijft op het parfum van de Gewürztraminer. Het versterkt elkaar op een heel aparte manier. Het is echt heel goed gemaakte en lekker drinkbare wijn. Waarom is deze combinatie mij in Duitsland of Zuid-Afrika nog nooit aangeboden? Dat ligt niet aan de druiven, dat ligt aan de grondsoort en de hellingshoek van de heuvels. Daarvoor moet je dus naar Canada. Okanagan / Summerland had grote naam gemaakt als Canada’s grootste fruitproducent. Omdat het beschikt over de juiste verhouding van regen- en zonuren. Nu de intensiteit van de zonuren sterk is gegroeid, kunnen ook de druiven van deze natuurlijke ontwikkeling profiteren. En dus kunnen de fruittelers hun bedrijven uitbreiden met wijnbouw. Met blauwe druiven als Malbec, Merlot en Cabernet Sauvignon en witte druiven als Gewürztraminer, Riesling, Oraniensteiner en Ehrenfelser. Naar klimaat en ligging zullen er overeenkomsten zijn met de Elzas. “Wijnbouw in de polder” is geen fantasie meer. In Haren, om de hoek, aan de Kerklaan worden druiven verbouwd. Biologische wijnbouw “De Groene Parel”. Het ondenkbare is voelbaar, tastbaar en bovenal drinkbaar geworden. Prosit.