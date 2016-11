Nieuwe column J.E. Bosch

Column:

Door: Redactie

November 2016

Hilbillary….

Na de eerste nachtelijke plas lig ik vaak een poosje wakker om onder meer een in de tijd passende column te bedenken. Deze keer had ik Hillary Clinton ten tonele willen voeren als eerste vrouwelijke president van de United States. Maar oom Donald heeft het min of meer verpest door alsnog de Amerikaanse verkiezingen te winnen. De woordspeling in de aanhef zou dan moeten hebben geslagen op het feit, dat ik veronderstel dat echtgenoot Bill wel voor het nodige souffleerwerk zou hebben moeten zorgen.

Over vrouwelijke premiers gesproken; we zien er de laatste jaren steeds meer verschijnen. Zo heeft Groot Brittannië sinds kort zijn Theresa May (de tweede trouwens na de Iron Lady) en onze Oosterburen al geruime tijd Angela Merkel, Ook op het Noorse pluche zit een vrouwelijke premier, Erna Solberg genaamd. Ons eigen goede Nederland is tot nu toe nog niet meegelift in de vaart der volkeren, maar….. met de verkiezingen in aantocht zou dat best eens kunnen veranderen. Wat dacht u bijvoorbeeld van Jet als premier? Bussemakertje bedoel ik. Nee? Dan Jeanine Hennis-Plaschaert wellicht? Die heeft er zeer zeker het smoeltje voor, maar haar naam bekt helaas een beetje slecht. En dan hebben we uiteraard nog onze Edith Schippers. Ontegenzeggelijk een vrouw met het nodige haar op haar gebitsbeugel en nog meer op haar hoofd. Alvorens minister president te worden zou ik haar willen adviseren eens naar een andere kapper te gaan omzien.

En om nou nog even op de heer Donald Trump terug te komen; ik hoop voor hem dat hij wat slimmer en vooral wat minder pechvogelachtig zal zijn dan zijn illustere voornaamgenoot….. Donald Duck!