Nieuwe column J.E. Bosch (februari 2017)

Nieuws:

Door: Redactie

Kiezen…..

15 maart a.s. is het weer zo ver, dan mogen we weer kiezen. Enige tijd geleden las ik in ons onvolprezen Dagblad, dat er zich liefst 81 partijen en/of groeperingen hadden aangemeld. Dan valt er tenminste wat te kiezen, dacht ik, maar wie of wat in vredesnaam? Gelukkig bleek het overgrote deel niet in staat om de wettelijk benodigde handtekeningen c.q. de vereiste inleggelden bijeen te sprokkelen, zodat er uiteindelijk een kleine dertig partijen overbleven om te kiezen. De grote vraag voor mij en mijn hartsvriendin blijft altijd weer: “wat of wie?”. Kiezen doen we zeker, want wie niet kiest die moet later ook niet lullen als gebeurt wat je eigenlijk niet wilde laten gebeuren of andersom. Dus niet de kiezen op elkaar houden, maar op naar de kiesbus en stemmen! Of naar de stembus en kiezen zo u wilt. Maar de hamvraag is en blijft wie of wat? Gelukkig hebben wij de beschikking over een aantal prachtige stemwijzers aan de hand waarvan je feilloos wordt geleid naar de voor jou juiste partij. Overigens: als je Trump niet wilt, moet je Wilders ook niet willen, maar dat even terzijde. Om zo beslagen mogelijk op het kunstijs te komen dacht ik dat het het beste zou zijn om alle beschikbare kieswijzers te raadplegen. Aldus geschiedde en wat denk je dat er uit kwam? Denk! Nou beste mensen, ik denk het niet!