Nieuwe column J.E. Bosch (januari 2017)

Column:

Door: Redactie

De heer J.E. Bosch schrijft iedere maand een webcolumn.

“Schrikkelen”

Ik zorg er doorgaans heel goed voor, dat ik het zoutvaatje bij de hand heb als ik mijn dagelijks eitje nuttig. In overdrachtelijke zin gesproken kom ik nog wel eens met het zout als het ei reeds geconsumeerd is. Zo werd mij eerst onlangs duidelijk dat het reeds in kruitdampen opgegane jaar 2016 een schrikkeljaar was! Wel even schrikkelen, want ik had mij bij de aanvang van dat jaar nog zo voorgenomen om op de desbetreffende schrikkeldag iets te ondernemen wat ik daarvoor nog nooit eerder ondernomen had. Bungyjumpen bijvoorbeeld of de Matterhorn beklimmen. Te hoog gegrepen? In dat geval zou de Lemelerberg wellicht een optie zijn geweest. Maar, zoals reeds opgemerkt, totaal vergeten

Een schrikkeljaar telt, dat zal de oplettende lezer die met regelmaat naar het programma “De Slimste Mens” kijkt ongetwijfeld duidelijk zijn 366 in plaats van 365 dagen. Ik had nog een vage hoop om mijn voornemen alsnog tot uitvoer te brengen op 32 december, maar mijn trouwe vriendenkring maakte mij er al gauw op attent, dat die schrikkeldag toch echt op 29 februari valt. Te laat dus! En niet gedane schrikkelzaken nemen alsnog geen keer om even een gezegde te verbasteren. En, schrikkel niet, 2016 telde, naar ik vernam, ook nog een schrikkelseconde. Die was trouwens reeds om voordat ik er erg in had.

In mijn aloude eeuwigdurende kalender heb ik genoteerd, dat het volgende schrikkeljaar in 2020 valt. Ik ben dan inmiddels (schrikkel weer niet) 84 en om dan nog te gaan bungyjumpen????