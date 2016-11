Nieuwe column mr. Carla Seip over familierecht (november 2016)

Column:

Door: Redactie

Vragen over familierecht

Zijn er ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie?

In de wet is vastgelegd dat echtgenoten na echtscheiding een onderhoudsverplichting ten op zichte van elkaar hebben. De wettelijke duur van deze verplichting is in beginsel 12 jaar. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat als er net een kind is geboren, de verzorgende ouder grotendeels de zorg op zich kan nemen totdat het kind naar de middelbare school gaat. Deze gedachte past niet meer bij de huidige tijd. Er zijn daarom verschillende wetsvoorstellen ingediend om deze wetgeving te wijzigen. Tot nu toe heeft dat niet geresulteerd in een wetswijziging.

Toch begint in de rechtspraak wel een wijziging zichtbaar te worden. Anders dan voorheen wordt van de alimentatiegerechtigde een grotere inspanning verwacht om zelf in de kosten van levensonderhoud te gaan voorzien. Degene die alimentatie ontvangt moet kunnen aantonen dat hij of zij zich inspant om zelf inkomsten te verwerven. Kan de alimentatiegerechtigde dat niet, dan kan dat consequenties hebben voor de hoogte van de alimentatie. De rechter kan rekening houden met de afnemende behoefte aan alimentatie en/of de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde. De kans dat de alimentatie wordt verlaagd of afgebouwd wordt daarmee groter.

