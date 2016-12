Nieuwe column Old Go (historische vereniging) december 2016

Column:

Door: Redactie

Zoals u weet is er het laatste jaar veel te doen over de gemeentelijke herindeling. Vanuit historisch perspectief was er een optie die de voorkeur van de bewoners van Haren had: een nieuwe gemeente Haren- Tynaarlo waarbij Haren weer tot Drenthe zou gaan behoren, die helaas niet bespreekbaar was voor de gemeenteraad van Tynaarlo. Groningse Hondsrug-nederzettingen zoals Noordlaren, Glimmen, Onnen, Haren, Helpman en ook Groningen zelf zijn ontstaan in de laat romeinse/ karolingische tijd en waren een voortzetting van andere Hondsrug-’dorpen’ als Mid- en Zuidlaren, typische Drentse esdorpen met brinken en essen, en ander Drents ‘verschijnsel’ in onze gemeente betreft de hunebedden, nog zichtbaar in Noordlaren en verdwenen in Glimmen en Onnen. Groningen bestond vroeger als provincie nog niet: de gebieden boven de stad Groningen waren Friese landstreken en de rest werd tot het Landschap Drenthe gerekend, pas rond 1350 werd er een grens getrokken tussen Stad en Lande en Drenthe , tussen Noord- en Midlaren (de drie Larens werden gescheiden), en omdat Groningen groot gegroeid was en het macht en invloed kon laten gelden waar recht gesproken werd volgens ’t Gerecht van Selwerd: ’t Goorecht. Het uitoefenen van ‘macht’ en van invloed is sinds die tijd door gegaan en vanaf 1884 heeft de stad Groningen steeds weer grondgebied van Haren ingelijfd / geannexeerd: in 1884 werd de Harense noordgrens verlegd naar de Natte Brug over het Helperdiepje en in 1915 naar de Esserweg waarbij heel Helpman bij Groningen ging horen ‘in ruil’ voor de eerder genoemde tramlijn. Haren moest in 1969 nog een stukje Eelderwolde afstaan. Haren is dus al een groot deel grondgebied aan Groningen ‘kwijt’ geraakt, een verdere inlijving in Groningen-Ten Boer zou een vervolg zijn op ontwikkelingen waarbij ’t Goorecht (historisch gezien de naam van ongeveer het hele gebied van de nieuwe gemeente), als nieuwe naam opduikt én omdat alle drie de gemeentes hun naam inleveren én omdat Haren en Ten Boer bij handhaven van de naam Groningen voor de nieuwe gemeente, niets meer overhouden

Voor Old Go, Gertjan Hakkaart