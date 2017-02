Nieuwe gastencolumn: Huisarts Bert Heikens over griep

Column:

Door: Redactie

Griep

De griep heeft Nederland nog steeds in zijn greep. Als huisarts zien we dagelijkse meerdere gevallen voorbijkomen, de meeste met een mild ziektebeloop, sommige echter met vervelende complicaties. Bijvoorbeeld de belangrijkste complicatie, de longontsteking. Vooral kwetsbare mensen als ouderen hebben hierop een verhoogde kans. Gelukkig hebben de meeste ouderen de griepprik dit jaar gekregen en worden dan niet of minder ernstig ziek.

De laatste tijd kunnen we als huisartsen bij de hoestende patiënt een stuk beter inschatten of een iemand gewoon de griep heeft (dus een virus) of dat er antibiotica nodig is (longontsteking door een bacterie). Bij patiënten waar enige twijfel bestaat (en waar je voorheen sneller antibiotica gaf) kunnen we nu gebruik maken van een sneltest. Deze zogenaamde CRP-test helpt ons een meer gedegen beslissing te maken. CRP is een eiwit in ons bloed dat stijgt bij infecties. Bij een hoge waarde kun je dan beslissen om antibiotica voor te schrijven. Dit doe je altijd in combinatie met de inschatting van hoe ziek je de patiënt vindt.

Kortom, een zeer waardevolle aanvulling in de huisartsenpraktijk en prettig voor u als patiënt.